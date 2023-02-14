В Минобороны РФ сообщили, что служащие ВКС России сбили истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в ДНР.

Во вторник, 14 февраля 2023 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что служащие российских воздушно-космических сил сбили украинский многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29 в районе села Черевковка и многоцелевой вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины под Славянкой в ДНР.

Конашенков добавил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине российские военнослужащие уничтожили 385 самолётов и 208 вертолётов украинской стороны.