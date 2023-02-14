Пушилин рассказал о тяжелых боях за полное окружение Бахмута

Врио главы ДНР рассказал о тяжелых боях в районе Парасковиевки, взятие которой полностью отрежет пути снабжения Бахмута.

В настоящий момент идут ожесточенные бои в районе населенного пункта Парасковиевка, взятие которого полностью перекроет дорогу на Часов Яр, в результате чего украинская группировка в Бахмуте (рос. - Артемовске) окажется отрезанной от снабжения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Чиновник подчеркнул, что пока нет никаких оснований полагать, что украинская армия сдаст свои позиции без боя. Также Пушилин сообщил об "определенных успехах" в районе Угледара.