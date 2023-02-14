Евросоюз признал Россию страной-оффшором
2023-02-14 15:37
Лидеры Евросоюза приняли решение о включении России в перечень стран-налоговых убежищ.
Вечером 14 февраля пресс-служба Европейского союза сообщила, что содружество включило Россию, Коста-Рику, а также Маршалловы и Виргинские острова в список государств-налоговых убежищ, также называющихся "серой зоной". Теперь в данном списке фигурируют шестнадцать стран.
В пресс-релизе ЕС отмечается, что организация намерена бороться за справедливую налоговую конкуренцию по всему миру, пресекая неправомерную экономическую деятельность.
Опубликовано: Ткачёв Андрей