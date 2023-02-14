Психолог Сатья Дас ударил женщину сумкой по голове на своем семинаре в Нижнем Новгороде за то, что та перебивала его и не давала выступать

Семейный психолог Сатья Дас вышел из себя на своем семинаре, ударив женщину, перебивавшую его, по голове сумкой.

12 февраля семейный психолог и популярный блогер с более, чем 2 000 000 подписчиков Сатья Дас (настоящее имя - Сергей Яковлев) прибыл в Великий Новгород с авторским семинаром, который закончился огромным скандалом.

В период мероприятия, проходившего в культурном центре "Диалог", психолог накинулся на сидевшую в зале женщину, ударив ее по голове сумкой.

Посетители семинара утверждают, что женщина вела себя неадекватно, выкрикивая едкие реплики на каждое слово специалиста.

Тот пытался ее успокоить, даже обнять, но дама не умолкала. В итоге получила от того, кто заявлял, что мужчине, ударившему женщину, не может быть никаких оправданий.