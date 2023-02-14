Минобороны России обвинило Украину в провокации с отходами Чернобыльской АЭС

Российское оборонное ведомство обвиняет власти Украины в том, что планирут провокацию с отходами Чернобыльской АЭС.

Власти Украины готовят фальшивые доказательства того, что российская армия якобы разворовывала и вывозила радиоактивные отходы с Черныбыльской атомной станции.

Такая информация появилась в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, сформированного на базе Национального центра управления обороной России.

"На основе сфабрикованных опросов, персонал Чернобыльской атомной станции дает фальшивые показания о якобы расхищении российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических реактивов и зараженного оборудования", - говорится в заявлении.

Военное ведомство утверждает, что Киев при поддержке западных стран хочет обвинить Россию в грубом нарушении конвенции ООН по ядерной безопасности.