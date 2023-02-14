Глава польского Минобороны Мариуш Блащак утверждает, что уже в следующем месяце Киев будет обладать танками Leopard.

Во вторник глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак публично заявил, что в грядущем марте Украине будут поставлены первые танки Leopard немецкого производства.

Днём ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава передаст Киеву шестьдесят модифицированных танков Т-72 и PT-91 Twardy, а также 14 танков Leopard.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что с начала спецоперации российские войска ликвидировали не менее семи с половиной тысяч украинских танков.

По мнению Небензи, поставка ещё трёхсот западных танков Киеву "погоды не сделает", поскольку данная техника будет уничтожена российскими силами спецоперации.

Примечательно, что аналогичное мнение выразил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, однако отметив, что по его данным, ВСУ получит от Запада лишь 100-200 танков, экипажи для которых ещё не прошли обучения.