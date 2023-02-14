Минобороны РФ: Украина обвинит Россию в краже радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС
2023-02-14 19:32
В Минобороны России сообщили, что Украина пытается сфабриковать доказательства того, что российские военные вывозили радиоактивные материалы с Чернобыльской АЭС.
В ведомстве отмечают, что таким способом украинская сторона пытается оказать давление на государства, которые воздерживаются от введения антироссийских санкций.
В Минобороны напоминают, что в ближайшие дни начнется работы спецсесии Генассамблеи ООН.
Тем временем Киев планирует создать сайт, который будет обеспечивать информационную поддержку провокации, а также привлечь СМИ Европы и США для публикации соответствующих материалов.
Опубликовано: Светлана Репина