Минобороны РФ: Украина обвинит Россию в краже радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС

В Минобороны России сообщили, что Украина пытается сфабриковать доказательства того, что российские военные вывозили радиоактивные материалы с Чернобыльской АЭС.

В ведомстве отмечают, что таким способом украинская сторона пытается оказать давление на государства, которые воздерживаются от введения антироссийских санкций.

В Минобороны напоминают, что в ближайшие дни начнется работы спецсесии Генассамблеи ООН.

Тем временем Киев планирует создать сайт, который будет обеспечивать информационную поддержку провокации, а также привлечь СМИ Европы и США для публикации соответствующих материалов.