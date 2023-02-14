Модный эксперт Эвелина Хромченко резко высказалась о гардеробе российских женщин

Фраза Эвелины Хромченко о манере одеваться у ее соотечественниц заставляет не на шутку призадуматься.

В программе Модный приговор Эвелина Хромченко не первый год помогает преображать женщин в стильных красоток. Ее опыт позволил ей метко охарактеризовать манеру россиянок выбирать одежду.

По мнению ведущей, в шкафах российских женщин более чем достаточно хорошей добротной одежды. Но зачастую она совершенно не подходит стилю конкретной дамы.

А еще в гардеробе россиянок очень мало праздничных ярких нарядов. Поэтому Хромченко и заявляет, что у наших женщин огромное количество вещей для горя, и вообще нет нарядов для радости.