Мужчина выложил в Сеть видео, где делает предложение маленькой девочке

Трогательное видео не возмутило, а, скорее, растрогало аудиторию, и ролик мгновенно стал вирусным.

Речь не идет ни о чем аморальном. В ролике мужчина зовет к себе девочку, становится на колено и отдает малышке кольцо в футляре.

Дело в том, что эта девочка яввяется дочерью невесты автора ролика от прошлых отношений. Он недавно предложил ее матери выйти за него замуж, а теперь задал вопрос и девочке, согласна ли она и его дочкой тоже.

Малышка ответила согласием, а потом кинулась обнимать своего нового отца. Подписчики не уставали восхищаться джентльменским поступком мужчины, заявив, что в наше время немногие на это способны.