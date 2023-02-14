Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского свергнут после потери Артемовска

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что потеря Артемовска (Бахмута) обернется свержением Владимира Зеленского.

По его мнению, Зеленскому, Ермаку и Залужному не простят окружения тысяч солдат в Артемовске и устроят им аутодафе.

Соскин отметил, что президент Украины сейчас оказался в непростом положении, поскольку россияне одерживают новые победы, а недовольство украинцев растет.

Ранее сообщалось, что ВСУ могли закрыть Артемовск, чтобы скрыть отвод украинских войск от города.