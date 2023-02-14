13-летний Берат Сара 55 часов провел под завалами после землетрясения, но спас своего домашнего любимца

То, что 13-летний подросток выжил, проведя в руинах 55 часов уже чудо, но, кроме себя, ему удалось спасти и еще одну жизнь.

Когда мальчика 55 часов спустя после катастрофического землетрясения удалось достать из-под завалов, его сразу направили в карету скорой помощи.

Но Берат стал кричать и звать свою тетю. Когда женщина подошла, подросток разжал руку. В ней оказался целый и невредимый волнистый попугайчик.

Мальчика все же отправили в больницу, а птичке дали корма и напоили водой, налив ее тут же в крышечку от пластиковой бутылки.