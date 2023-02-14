В США признали, что ВСУ могут отступить из Артемовска

Представитель администрации США Джон Кирби заявил, что ВСУ могут отступить из Артемовска (Бахмута).

Он отметил, что окончательное решение по этому поводу будут принимать украинские власти.

Кирби признал, что российские военные добиваются определенного прогресса в Артемовске, но переход города под контроль РФ не будет иметь стратегического значения для боевых действий.

По его мнению, в настоящее время ВС РФ накапливают силы для возобновления наступательной операции.