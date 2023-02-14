Санкт-Петербург трижды менял название и остался Санкт-Петербургом

Город на Неве менял свое название три раза. Основанный Петром Великим в 1703 году он с легкой руки царя стал называться Санкт-Петербургом.

Дальнейшие изменения названия были напрямую связаны с историческими событиями, происходившими в государстве. Следующее свое имя город получил по инициативе царя Николая II в 1914 году. В начале Первой мировой войны его переименовали в Петроград.

Петроград стал Ленинградом в 1924 году после смерти Владимира Ленина. Такое решение принял Центральный комитет. Там посчитали, что Владимир Ильич, возглавивший Октябрьскую революцию, заслужил, чтобы его имя было увековечено таким образом.

Именно ленинградцам пришлось пережить легендарную блокаду 1941-1943 гг., продлившуюся 900 дней, выжить в нечеловеческих условиях и войти в историю.

Следующим этапом в истории страны, который вновь изменил название города, стала перестройка. На референдуме 1991 года жители северной столицы приняли решение вернуть городу историческое название, и его вновь переименовали в Санкт-Петербург.