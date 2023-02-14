Пентагон: Россия не продержится в конфликте дольше украинского народа и союзников

Глава комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что Россия не сможет продержаться в конфликте дольше, чем украинский народ и его союзники.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что ВСУ сейчас пытаются переломить ситуацию на поле боя в свою пользу.

По его словам, украинские войска планируется активировать весной для проведения наступательной операции.

Ранее Остин говорил о том, что вопрос поставки истребителей на Украину пока не рассматривается, но другие виды вооружений будут переданы ВСУ в кратчайшие сроки.