NYT: эвакуация населения из Артемовска указывает на скорое отступление ВСУ

Издание The New York Times пишет, что активная эвакуация гражданского населения из Артемовска (Бахмута) подтверждает скорое отступление ВСУ.

По информации издания, сейчас в городе остается около 5 тыс. местных жителей, которые отказываются уезжать.

Украинские военные прилагают максимум усилий, чтобы уговорить таких людей в срочном порядке покинуть Артемовск.

Журналисты также напоминают о введенном запрете на въезд в город гражданских лиц, что косвенно подтверждает планы по отступлению ВСУ.