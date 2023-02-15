Экс-президент Международной федерации хоккея Рене Фазель получил российское гражданство

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель стал гражданином России, а также индивидуальным предпринимателем в РФ.

73-летний Фазель теперь является владельцем 54% ООО «Алма Холдинг» - крупного российского производителя яблок.

Еще 46% в том же ООО принадлежат компании, входящей в группу бизнесмена Геннадия Тимченко.

Фазель с января 2022 года зарегистрирован в российском госреестре как индивидуальный предприниматель, на данный момент у него имеется российское гражданство.