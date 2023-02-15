Депутат Бундестага Севим Дагделен: Санкции против России самоубийством для Германии

В Бундестаге заявили о том, что экономическая война против России негативно сказывается на Германии.

Депутат фракции Левой партии в Бундестаге Севим Дагделен дала интервью китайскому изданию Global Times, в котором затронула тему антироссийских санкций.

По мнению Дагделен, экономическая война Западных стран против Российской Федерации является самоубийственной тактикой для самой Германии.

"В Европе и прежде всего в Германии бессмысленная экономическая война равносильна экономическому самоуничтожению", - говорится в заявлении депутата.

Также она призвала сесть за стол переговоров для решения конфликта на территории Украины.