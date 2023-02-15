Ида Розенталь: кем была изобретательница бюстгалтера до своего революционного открытия

Ида Розенталь навсегда вошла в историю, как женщина, изобретшая лифчик, и ставшая мультимиллионершей, но к этому ее вел долгий и непростой путь.

Ида родилась в еврейской семье в Белоруссии. В 16-летнем возрасте она перебралась в Варшаву, где стала работать швеей. Там она познакомилась со своим будущим мужем Вилли Розенталем, который имел революционные взгляды, и Ида их разделила с ним. В 1904 году они переехали в Америку. Жили очень бедно. Ида занималась пошивом одежды в ателье.

В возрасте 35 лет она стала компаньоном владельца, и вскоре реформировала женское белье, превратив разрезанные корсеты в удобный бюстгалтер, который тут же завоевал сердца женщин по всему миру.

Ее муж Вилли запатентовал изобретение, а Ида запустила грамотную рекламную кампанию. Спрос был настолько велик, что вскоре она стала заниматься только женским нижним бельем. Это стало ее настоящей страстью. Занятие бизнесом Ида Розенталь оставила только в 1966 году, когда перенесла инсульт.