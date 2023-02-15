Минобороны России объявило о прорыве обороны ВСУ в ЛНР

Как сообщается в официальном телеграм-канале Министерства обороны России, мотострелки Центрального военного округа прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в Луганской народной республике.

Согласно опубликованной информации, украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до 3-х километров от занимаемых ранее рубежей. Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника. Военнослужащие Украины оставляли свои позиции в панике и спешке, не успев забрать военное имущество и тела своих убитых.

Также Министерство обороны сообщило, что, прикрывая свой отход, вооруженные силы Украины дистанционно заминировали район противопехотными минами, которые соответствуют стандартам и образцам Североатлантического альянса. Несмотря на это, мотострелки сумели надежно закрепиться на занятых рубежах и продолжили наступательные действия.