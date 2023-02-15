В Камбодже добыча песка стала популярной отраслью для поддержки производства бетона
Побочный ущерб от перепроизводства приводит к усилению эрозии и потенциальным опасным наводнениям.
Большие баржи выгребают тонны песка из реки, чтобы поставлять бетон для развивающихся городов Юго-Восточной Азии.
Песок экспортируется в такие места, как Сингапур, где на набережной было добавлено почти 50 квадратных миль земли, и Пномпень, столица Камбоджи.
Тем не менее, тысячи людей, которые годами жили и работали на этих берегах, сталкиваются с выселением, поскольку песчаные баржи приближаются, и правительство передает их собственность частным инвесторам.
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Тем не менее, тысячи людей, которые годами жили и работали на этих берегах, сталкиваются с выселением, поскольку песчаные баржи приближаются, и правительство передает их собственность частным инвесторам.
Для многих жителей Камбоджи на карту поставлено их будущее, их средства к существованию и их дома.
Влияние индустрии добычи песка по-прежнему растет, но прибрежные сообщества привержены борьбе за свои права.
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В период с 2008 по 2016 год Камбоджа сообщила об экспорте в Сингапур всего на 5 миллионов долларов.
Однако Сингапур задекларировал импорт на 775 миллионов долларов за тот же период времени.
Из-за отсутствия прозрачности в поставках речного песка очевидно, что баржи собирают больше песка, чем река может произвести естественным путем, что приводит к повсеместной эрозии и нестабильным берегам вдоль Меконга.
Сопутствующий ущерб от массовой добычи песка стал причиной разрушения домов во Вьетнаме, увеличения риска засухи и угрозы исчезающим видам.
Опубликовано: Антон Райт