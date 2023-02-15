В Камбодже добыча песка стала популярной отраслью для поддержки производства бетона

Побочный ущерб от перепроизводства приводит к усилению эрозии и потенциальным опасным наводнениям.

Большие баржи выгребают тонны песка из реки, чтобы поставлять бетон для развивающихся городов Юго-Восточной Азии.

Песок экспортируется в такие места, как Сингапур, где на набережной было добавлено почти 50 квадратных миль земли, и Пномпень, столица Камбоджи.

Тем не менее, тысячи людей, которые годами жили и работали на этих берегах, сталкиваются с выселением, поскольку песчаные баржи приближаются, и правительство передает их собственность частным инвесторам.