В Камбодже добыча песка стала популярной отраслью для поддержки производства бетона

2023-02-15 11:39

Побочный ущерб от перепроизводства приводит к усилению эрозии и потенциальным опасным наводнениям.

Большие баржи выгребают тонны песка из реки, чтобы поставлять бетон для развивающихся городов Юго-Восточной Азии.

Песок экспортируется в такие места, как Сингапур, где на набережной было добавлено почти 50 квадратных миль земли, и Пномпень, столица Камбоджи.

Тем не менее, тысячи людей, которые годами жили и работали на этих берегах, сталкиваются с выселением, поскольку песчаные баржи приближаются, и правительство передает их собственность частным инвесторам.

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    Тем не менее, тысячи людей, которые годами жили и работали на этих берегах, сталкиваются с выселением, поскольку песчаные баржи приближаются, и правительство передает их собственность частным инвесторам.

    Для многих жителей Камбоджи на карту поставлено их будущее, их средства к существованию и их дома.

    Влияние индустрии добычи песка по-прежнему растет, но прибрежные сообщества привержены борьбе за свои права.

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    В период с 2008 по 2016 год Камбоджа сообщила об экспорте в Сингапур всего на 5 миллионов долларов.

    Однако Сингапур задекларировал импорт на 775 миллионов долларов за тот же период времени.

    Из-за отсутствия прозрачности в поставках речного песка очевидно, что баржи собирают больше песка, чем река может произвести естественным путем, что приводит к повсеместной эрозии и нестабильным берегам вдоль Меконга.

    Сопутствующий ущерб от массовой добычи песка стал причиной разрушения домов во Вьетнаме, увеличения риска засухи и угрозы исчезающим видам.

Опубликовано: Антон Райт









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