МО России: Войска РФ прорвали оборону ВСУ на Луганском направлении
2023-02-15 11:52
Российское Минобороны сообщило о прорыве позиций ВСУ на Луганском направлении.
Как сообщили в российском оборонном ведомстве, войска прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины на Луганском направлении.
"Российские войска прорвали эшелонированную оборону украинских войск на территории ЛНР, сообщает Минобороны России", - говорится в сообщении РИА.
Также отмечается, что при отступлении украинские части не успели даже забрать тела всех погибших товарищей.
Опубликовано: Николай Скира