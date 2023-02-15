МО России: Войска РФ прорвали оборону ВСУ на Луганском направлении

Российское Минобороны сообщило о прорыве позиций ВСУ на Луганском направлении.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, войска прорвали эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины на Луганском направлении.

"Российские войска прорвали эшелонированную оборону украинских войск на территории ЛНР, сообщает Минобороны России", - говорится в сообщении РИА.

Также отмечается, что при отступлении украинские части не успели даже забрать тела всех погибших товарищей.