ТАСС: Украинцы расстреляли группу медиков под Угледаром

Как пишет российское информагентство ТАСС, украинские войска расстреляли врачей.

Вооруженные силы Украины во время боев на Донбассе обстреляли группу медицинских работников под населенным пунктом Угледар.

Как сообщает информагентство ТАСС, эти медики направлялись в зоне боевых действий для эвакуации раненых военнослужащих.

"Украинские войска расстреляли группу медиков, которые направлялись в Угледар для эвакуации раненых. Об этом нашему агентству сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин", - говорится в сообщении ТАСС.