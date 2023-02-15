Медведев снова иронично высказался о Борреле и Фон дер Ляйен

Плохо, когда Еврокомиссар с медицинским образованием не разбирается в экономике, а главным аргументом европейского дипломата остаются танки, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Самый высокопоставленный эсэсовский гинеколог калькулирует с нескрываемой улыбкой радость от убытков России, при этом не учитывает потери своих компаний. А второй измученный нарзаном человек, по прозвищу Боррель, усердно требует искать по всей Европе танки для Украины. Браво, Талейран аплодирует сверху!", - говорится в публикации в Telegram.