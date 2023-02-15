Советник Пушилина Ян Гагин заявил, что бойцы ВСУ расстреляли группу медиков под Угледаром в ДНР.

15 февраля российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на советника временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, сообщило о факт расстрела бойцами подразделений Вооружённых сил Украины группы медиков в окрестностях Угледара, которые направлялись в город для эвакуации раненых.

Гагин отметил, что опознавательные признаки медслужбы не остановили украинских бойцов от совершения вышеуказанного «бесчеловечного, противоречащего международным конвенциям поступка».