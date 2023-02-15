ФСБ России задержала агента СБУ, совершившего теракт на ЖД путях в Московской области

Российские спецслужбы задержали гражданина Украины, который причастен к диверсии на ЖД путях.

Как сообщает российская газета "Комсомольская правда", силовики из ФСБ Российской Федерации задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что задержание проходило на территории Московской области. Он причастен к диверсиям на железнодорожных путях. Также отмечается, что агент может быть связан с спецслужбами Польши и Латвии.

"Сотрудники ФСБ задержали в Московском регионе агента СБУ. Как сообщает ведомство, к вербовке и последующей пересылке задержанного на российскую территорию причастны спецслужбы Польши и Латвии", - говорится в сообщении.