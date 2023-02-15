Захарова прокомментировала «хамское» поздравление Байдена президенту Сербии

Официальные представитель МИД России прокомментировала «хамское» поздравление президента США лидеру Сербии.

Поздравление президента США Джо Байдена в адрес Александра Вучича приуроченному к Дню независимости Сербии сформулированы по-хамски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Байден призвал Вучича "вместе призвать Россию к ответу".

"Они даже не скрывают, а наоборот подчеркиваю, что это один из элементов неприкрытого давления на Сербию", - сказала Захарова.

Ранее президент Вучич подчеркнул, что Запад не хочет, чтобы Россия имела влияние на Балканах, поэтому вскоре Сербия окажется "между молотом и наковальней".