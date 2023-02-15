Лавров заявил о прохождении «точки невозврата» Запада и России в вопросе Украины

Глава МИД РФ заявил о прохождении «точки невозврата» Запада и России в вопросе Украины.

Линия США и других стран Запада на превращение Украины в анти-Россию достигла "точки невозврата", считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам чиновника, западные государства давно уже придерживаются курса на "сдерживание России", в том числе за счет расширения НАТО.

Сергей Лавров заявил, что США и их союзники хотят возродить "неоколониальное однополярное устройство мира" и мешают "объективному процессу возвышения новых центров силы".