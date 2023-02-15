Лавров выделил суть обновленной концепции внешней политики России

Глава МИД РФ выделил главные аспекты обновленной концепции внешней политики России.

Обновленная внешнеполитическая концепция России направлена на остановку монополии Запада на определение границ международной жизни, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам чиновника, такие границы должны определяться на основе баланса интересов всех участников и Устава ООН.

По мнению Лаврова, России сейчас мешают реализовать этот проект и пытаются отбросить на десятилетия назад в экономическом развитии.