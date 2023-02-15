Минобороны РФ: армия России уничтожила восемь ДРГ ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что служащие армии России уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении.

15 февраля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о ситуации на Купянском направлении.

За прошедшие сутки спецоперации по защите Донбасса российские военнослужащие уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп Вооружённых сил Украины в районах населенных пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, а также поразили скопления живой силы и техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны под посёлком городского типа Двуречная и селом Котляровка Харьковской области.

Конашенков подытожил, что потери украинской стороны на данном участке фронта составили до ста единиц живой силы убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-30.