В Киевской области объявлена воздушная тревога, работает ПВО

Украинские СМИ сообщают, что в Киевской области объявлена воздушная тревога, в небе над регионом работает ПВО.

В среду днём, 15 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Киевской области Украины звучит сирена воздушной тревоги.

Киевская областная военная администрация в официальном Telegram-канале сообщила, что в система противовоздушной обороны работает по воздушным целям, но каким именно - не называется.