Минобороны РФ: за сутки уничтожено всемь диверсионных групп ВСУ

2023-02-15 15:29

Министерство обороны России рассказало об уничтожении восьми украинских диверсионных групп за сутки.

За прошедшие сутки российские подразделения уничтожили в Харьковской области восемь диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинской армии, сообщается в сводке Минобороны РФ.

"В районах поселкв Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка уничтожено восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства за сутки украинская армия потеряла более 100 человек убитыми.

Опубликовано: Максим Алексеев









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