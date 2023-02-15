Минобороны РФ: за сутки уничтожено всемь диверсионных групп ВСУ
2023-02-15 15:29
Министерство обороны России рассказало об уничтожении восьми украинских диверсионных групп за сутки.
За прошедшие сутки российские подразделения уничтожили в Харьковской области восемь диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) украинской армии, сообщается в сводке Минобороны РФ.
"В районах поселкв Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка уничтожено восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства за сутки украинская армия потеряла более 100 человек убитыми.
Опубликовано: Максим Алексеев