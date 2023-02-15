В Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Александра Реввы

Артист попал под волну отмен своих выступлений. По словам Реввы, это случилось по независящим от него причинам.

48-летний Александр Ревва попал в скандал в связи антироссийскими высказываниями и бегством в Испанию минувшим летом, сообщает КП.

Спустя время он вернулся на родину и сделал заявление о концертном туре его сценического персонажа Артура Пирожкова по России, но попал под волну отмен.

При этом в соцсетях Александр Ревва уверяет, что выступления перенесены на осень 2023 года по «техническим причинам».

" С большим сожалением вынужден сообщить, что запланированные ранее концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре перенесены из-за независящих от меня «технических проблем», - написал Ревва в соцсетях.

Изначально выступления Артура Пирожкова были запланированы в этих городах на 15 и 16 февраля. Новые даты пока не озвучены.