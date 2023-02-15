Резников заявил, что Зеленский попросил его остаться на посту министра обороны

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил Reuters, что Владимир Зеленский попросил его остаться на своем нынешнем посту.

В последние недели некоторые представители украинских властей заявляли о скорой отставке этого политика и возложении на него другой функции в правительстве.

5 февраля глава парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что новым министром обороны станет нынешний глава военной разведки Кирилл Буданов, а Резников, вероятно будет переведен на другу работу в стратегической отрасли.

В ответ Резников заявил, что не слышал о таком предложении, но отказался бы от него, так как не чувствовал бы себя компетентным в новой роли.

Украинские СМИ связали возможную отставку министра обороны с коррупционным скандалом, связанным с закупкой продовольствия для армии по завышенным ценам.

Во второй половине января подал в отставку заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов. Своих должностей лишились еще три заместителя министра.