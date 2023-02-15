ПВО Украины сбило неопознанные шары в небе над Киевом

Украинские силы противовоздушной обороны сбили неопознанные шары в небе над Киевом.

В небе над украинской столицей обнаружили шесть неизвестных шаров, большую часть из которых сбили подразделения противовоздушной обороны, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

"Предположительно было обнаружено около шести вражеских целей. По уточненной информации это были шары. Большинство зондов сбито", -говорится в публикации.

В настоящий момент власти Киева полагают, что шары запускались с целью истощить систему ПВО Украины.