Глава ВОЗ заявил о способности мира покончить с COVID-19 в 2023 году

Адханом Гебрейесус высказался о способности мира покончить с COVID-19 в 2023 году.

Инструменты, которые находятся в распоряжении глав государств мира способны покончить с COVID-19 уже в этом 2023 году году, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Адханом Гебрейесус.

"У мира есть инструменты, способные положить конец COVID-19 уже в этом году", сказал он на брифинге.

Гебрейесус подчеркнул, что число заболевших и смертей в этом году значительно снизилось.