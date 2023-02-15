Экс-разведчик США Риттер: ВСУ понесут огромные потери из-за неумения пользоваться западными танками

Бывший офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер заявил, что ВСУ понесут огромные потери, поскольку не умеют пользоваться западными танками.

Он отметил, что заявления США об ускоренном обучении украинских военных управлению такой техникой – это обман.

Риттер уточнил, что для перехода на военную технику ВСУ нужна усиленная подготовка.

По его мнению, из-за незнания систем управления западных танков украинские военные будут медлительными на поле боя, поэтому потери ВСУ существенно вырастут.