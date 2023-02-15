США не собираются отказываться от политики «одного Китая», поскольку она работает

США не собираются отказываться от политики «одного Китая», хотя к этому призывают некоторые американские круги.

Такое заявление сделала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время выступления в Брукингском институте.

Она отметила, что эта политика прошла испытание временем и помогла сохранить мир в Тайваньском проливе.

Шерман подчеркнула, что политика «одного Китая» работает, и США намерены придерживаться ее в дальнейшем.