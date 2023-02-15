Радиация в детских зубах остановила ядерные испытания во время холодной войны

В 50-х годах прошлого века врачи стали обнаруживать повышенную радиоактивность молочных зубов детей, и задались вопросом, откуда она взялась.

Сначала ситуацию списывали на ядерный полигон, находившийся в нескольких километрах от места, где проживали дети, которых обследовали. Позднее выяснилось, что масштаб проблемы куда больше.

Во времена холодной войны ядерные испытания СССР и США были рядовой практикой, и вещества, высвобождавшиеся после взрывов, оседали в окружающей среде, и попадали в пищевую цепочку. Так, дети получали молоко с определенной дозой радиации. С этим же связывают рост случаев онкозаболеваний в последние 50-70 лет.

Когда результаты были обнародованы, они стали не последним аргументом в решении о приостановке ядерных испытаний. Вот только период распада некоторых радиоактивных веществ составляет 5300 лет, а значит, определенное влияние отголосков гонки вооружений человечество будет испытывать еще не одно поколение.