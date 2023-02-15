Актриса Татьяна Агафонова прошла путь от несостоявшегося медика до актрисы, председателя колхоза и директора продюсерского центра

Татьяна Агафонова из Одиноким предоставляется общежитие осталась актрисой одной роли, но попробовала себя в различных ролях в жизни.

Первый опыт поступления в театральный оказался для Агафоновой провальным, поскольку девушка имела пышное телосложение, не подходящее для актрисы, по мнению членов комиссии. Девушка поступила в мединиститут, но тут судьба ей улыбнулась, и ей удалось попасть на курс Василия Маркова во МХАТ, который он набирал с опозданием.

Во время учебы она снялась в фильме Одиноким предоставляется общежитие, потом последовали больше эпизодические и характерные роли, но востребована, как актриса она была. В девяностые годы, когда с кино в стране стало совсем плохо, она попробовала себя в театре, но тамошняя жесткая система была ей не по душе. Агафонова работала на телевидении, и закончила юридический факультет.

В конце 90-х она перебралась в деревню, где стала председателем колхоза, но напряженная работа довела ее до инсульта. Чтобы восстановиться, она организовала продюсерский центр Три столицы, сбросила 50 лишних килограммов, и вернулась на экран.