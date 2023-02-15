19FortyFive: российский бомбардировщик Ту-160М станет серьезной угрозой для НАТО

Издание 19FortyFive опубликовало материал Питера Сучиу, который утверждает, что российский бомбардировщик Ту-160М стал реальной угрозой для НАТО.

Журналист напоминает, что это самый тяжелый в мире бомбардировщик, способный нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Сучиу отмечает, что такой самолет может уничтожать цели, расположенные в дальних районах и в тылу противника.

Он признает, что у самолета несовременный внешний вид, но советует НАТО не недооценивать бомбардировщик.