19FortyFive: российский бомбардировщик Ту-160М станет серьезной угрозой для НАТО
2023-02-15 22:34
Издание 19FortyFive опубликовало материал Питера Сучиу, который утверждает, что российский бомбардировщик Ту-160М стал реальной угрозой для НАТО.
Журналист напоминает, что это самый тяжелый в мире бомбардировщик, способный нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками.
Сучиу отмечает, что такой самолет может уничтожать цели, расположенные в дальних районах и в тылу противника.
Он признает, что у самолета несовременный внешний вид, но советует НАТО не недооценивать бомбардировщик.
Опубликовано: Светлана Репина