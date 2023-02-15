Рогов: ВСУ стягивают резервы к линии соприкосновения в Запорожской области

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ перебрасывают дополнительные резервы к линии соприкосновения в Запорожской области.

Он отмечает, что это может происходить по двум разным причинам. Первая – это подготовка ВСУ к наступлению, запланированному на весну.

Второе предположение – украинские военные могут усиливать свои ряды из-за предстоящего наступления россиян.

Рогов сказал, что численность подразделений ВСУ в этом районе за несколько дней увеличилась на 5 тыс. человек и теперь составляет порядка 25 тыс. человек.