Гладков: система ПВО России сбила ракету ВСУ над Ивнянском районом Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО России успешно сбила ракету ВСУ над Ивнянском районом.

В среду ночь, 15 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что российская система противовоздушной обороны успешно сбила украинскую ракету в небе над Ивнянском районом.

Гладков уточнил, что в результате данного ракетного инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения нет, на месте работают оперативные службы, уточняющие последствия на земле.