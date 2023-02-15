Гладков: система ПВО России сбила ракету ВСУ над Ивнянском районом Белгородской области
2023-02-15 23:34
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО России успешно сбила ракету ВСУ над Ивнянском районом.
В среду ночь, 15 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что российская система противовоздушной обороны успешно сбила украинскую ракету в небе над Ивнянском районом.
Гладков уточнил, что в результате данного ракетного инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения нет, на месте работают оперативные службы, уточняющие последствия на земле.
Опубликовано: Диана Мудреченко