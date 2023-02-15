Bussines Insider: в странах Евросоюза скопилось слишком много дорого природного газа

Bussines Insider сообщает, что страны Европы накопили слишком много газа в подземных хранилищах, поскольку его потребление не было высоким из-за теплой погоды.

При этом энергоносители приобретались по высоким биржевым ценам, которые значительно превышают нынешний уровень.

В результаты запасы природного газа в Европе обесценились по рыночной стоимости, а продавать его на спотовом рынке можно только себе в убыток.

Вероятно, трейдеры теперь будут хранить газ до тех пор, пока цена на энергоноситель снова вырастут.