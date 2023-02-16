Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не смогут нарастить военную помощь Украине из-за отсутствия вооружений
2023-02-16 01:45
Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор раскритиковал заявления главы Минобороны США Ллойда Остина о необходимости увеличить военную помощь Украине.
По мнению Макгрегора, такие призывы абсолютно бесполезны, поскольку у США нет запасов вооружений для передачи Киеву.
Он отметил, что Соединенные Штаты достигли предела в этом отношении, их резерв боеприпасов быстро истощается.
Ранее Ллойд Остин заявил, что странам Запада необходимо синхронизировать поставки оружия на Украину и подготовку солдат ВСУ.
Опубликовано: Светлана Репина