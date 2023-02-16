Рогов сообщил о концентрации дополнительных сил ВСУ в Запорожской области
2023-02-16 01:54
Член главного совета Запорожья рассказал о стягивании резервов украинской армии в регион.
Украинская армия концентрирует дополнительные силы в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам чиновника численность украинских подразделений увеличилась за неделю на 5 тысяч человек. Всего на Запорожском направлении командование ВСУ сконцентрировали группировку, численностью в 25 тысяч военнослужащих.
Владимир Рогов предположил, что таким образом украинская армия готовится к весеннему наступлению или пытается предугадать действия российских войск.
Опубликовано: Максим Алексеев