Глава британского Минобороны Уоллес попросил ВСУ экономить боеприпасы
2023-02-16 02:02
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинским военным необходимо научиться более экономно расходовать боеприпасы.
Он отметил, что существует русский способ ведения боя с массированными артобстрелами и применением тяжелых боеприпасов.
Но страны НАТО ведут бои иначе, и этому украинских военных пытаются научить западные инструкторы.
При этом Уоллес подчеркнул, что сейчас Украина использует огромное количество боеприпасов, чтобы защитить себя.
Опубликовано: Светлана Репина