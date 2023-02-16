Глава британского Минобороны Уоллес попросил ВСУ экономить боеприпасы

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинским военным необходимо научиться более экономно расходовать боеприпасы.

Он отметил, что существует русский способ ведения боя с массированными артобстрелами и применением тяжелых боеприпасов.

Но страны НАТО ведут бои иначе, и этому украинских военных пытаются научить западные инструкторы.

При этом Уоллес подчеркнул, что сейчас Украина использует огромное количество боеприпасов, чтобы защитить себя.