История маленького художника Уолта Диснея, который превратил свое увлечение в империю развлечений

Уолт Дисней вырос в бедной семье, но любил рисовать так страстно, что сумел построить целый сказочный мир, в котором мечтает побывать каждый ребенок.

Уолт Дисней родился в бедной многодетной семье, и с ранних лет был вынужден подрабатывать разносчиком газет. Мальчик так любил рисовать, что все свои деньги тратил на принадлежности для рисования. В 16 лет во время Первой Мировой войны он сбежал из дома от жестокого отца, и примкнул к санитарной части, где разрисовывал веселыми персонажами машины Красного Креста.

После войны он отучился на художника, попробовал создать свой бизнес, но прогорел, и отправился в Голливуд. Там он с братом Роем снял гараж с мышам, где они принялись рисовать и снимать анимацию. Первый фильм про Алису и Кролика Освальда был успешным, но все лавры забрали продюсеры. И тогда Уолт вспомнил мышей в гараже, и так родился Микки Маус, который стал со временем самым узнаваемым мультяшным персонажем планеты.

С 1936 по 1942 годы стали для Диснея по-настоящему звездными. Из-под его карандаша вышли Белоснежка, Пиноккио, Бэмби и другие всемирно известные мультфильмы. За свою карьеру Дисней снял 56 игровых, 7 документальных, 21 полнометражный и 497 короткометражных фильмов, и получил 26 статуэток Оскара, и правительственную награду США.