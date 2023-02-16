11 декабристок-героинь: почему из 22 жен заговорщиков на каторгу за ними поехала только половина
Подвиг декабристок овеян романтическим мифом, но на самом деле за ним стояла трагедия женщин, которые оказались перед тяжелейшим выбором.
Самой известной из декабристок была Мария Волконская, которая в свое время покорила самого Пушкина. Она поехала в Сибирь за своим мужем Сергеем, хотя вышла за него замуж по настоянию отца, и по собственному признанию, его не любила. Всего за попытку переворота был осужден 121 человек. Большинство из них были молоды и не женаты.
Тех, кто успел жениться насчитывалось 22 человека, а поехали вслед за мужем только 11 женщин. И тому есть печальные и трагические пояснения. Только у троих из этих женщин не было детей, а власти запретили им брать в ссылку малышей, поэтому многие остались воспитывать потомство. И большинство по настоянию самих декабристов.
Но не все. Александра Давыдова оставила 6 детей и поехала за мужем, как и Наталья Фонвизина, оставившая двоих маленьких детишек родственникам, которых более не увидела, поскольку скончалась от туберкулеза. Запретили женам ехать Артамон Муравьев, Иван Якушкин, барон Штейнгель, которого жена ждала 30 лет, и князь Шаховской. Еще 8 дам, поехавших в ссылку, были сестрами и матерями.
Опубликовано: Эльза Ли