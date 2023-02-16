Лукашенко рассказал, при каком условии он вступит в войну с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с белорусскими и иностранными журналистами во Дворце Независимости заявил, что только агрессия против Беларуси заставит его начать боевые действия против Украины.

По словам белорусского лидера, он готов вместе с российскими войсками воевать с территории Беларуси только в одном пока случае: если хоть один солдат придет на белорусскую территорию убивать белорусов.

Как подчеркнул Лукашенко, ответ на агрессию против Беларуси будет жесточайший, и война приобретет совсем иной характер. При этом президент Беларуси заявил, что это касается не только Украины, но и других стран.

Отвечая на вопрос корреспондента ВВС, Лукашенко сказал, что сто стороны Украины перед самым началом российской спецоперации были преднамеренные действия.

По словам президента Беларуси, он не знает, зачем это надо было. Только поэтому, как подчеркнул Лукашенко, они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси.

Это было сделано в течение нескольких минут — утром перед тем, как Россия начала специальную военную операцию.