Европейский романтизм: как и когда возникло это направление в европейском искусстве, и каково его содержание

Романтизм: что это за явление такое, почему оно появилось, получило столь широкое распространение, и как эпоха романтизма повлияла на дальнейшее развитие мировой художественной культуры.

Как любая длительное время довлеющая в умах общественно-философская идея просветительский реализм натолкнулся на оппозиционное ему течение. Этим течением стал «романтический» взгляд на мир. Зародился он в Германии в конце XVIII начале XIX веков поначалу как чисто философское течение, которому впоследствии было суждено охватить обширный пласт истории искусств и стать целой эпохой, самобытной и неповторимой.

Романтизм, как явление в европейской и, как в ее продолжении, американской культурах, представляет собой уход от строгой центрированности на движении прогресса и сопутствующих ему атеистических идеях, назад - к человеку, личности, душе и Богу. В центре духовной жизни, согласно идеалам романтизма, стоит человек в его органичном единстве с природой, его чувства, переживания, страсти.

Романтизм с его мифологизмом и некой оторванностью от реальности, ее идеализацией породил легкий возвышенный стиль в живописи, литературе, музыке. Романтизм не отвергает Бога, он переосмысляет его, как и извечные вопросы добра и зла.